شكرا لمتابعة خبر عن منع الحفر قبل مرور 5 أعوام من سفلتة الشوارع في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت أمانة منطقة الرياض تنظيمات جديدة لحفريات الطرق داخل المدينة، مشيرة إلى أنه يمنع الحفر قبل مرور 5 أعوام من سفلتة الشوارع. أصدرت أمانة منطقة الرياض تنظيمات جديدة لحفريات الطرق داخل المدينة، مشيرة إلى أنه يمنع الحفر قبل مرور 5 أعوام من سفلتة الشوارع. ويأتي ذلك بهدف الحفاظ على جودة طرقات العاصمة، وللموازنـــة بيـــن النمـــو المتســـارع للطلـــب على الخدمـــات فـــي المدينة مـــن ناحية و ضـــرورة المحافظـــة علـــى بنيتهـــا وبيئتهـــا العمرانيـــة وتحســـين جـــودة الحيـــاة فيهـا. Advertisements ويمكن الاطلاع على التنظيمات الجديدة لحفريات الطرق داخل المدينة عبر الرابط التالي: http://files.alriyadh.gov.sa/Fossil.pdf

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