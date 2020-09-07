شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة قائد مدرسة بحائل ترك منزله لتدريب أبناء قريته على دخول " مدرستي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى قائد مدرسة بحائل يدعى مشعل مهلهل تفاصيل حول تركه بيته وتوجهه إلى أبناء قريته لتدريبهم على دخول منصة مدرستي.

وقال مهلهل خلال حواره عبر برنامج الراصد:" بعض طلابنا كلمونا وقالوا عندنا صعوبات بالمنصة فزرتهم بمنازلهم وأعطيتهم اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول علي المنصة بسهولة ".

وأضاف مهلهل:" جميع الطلاب دخلوا في قاعات وشرح المعلمين بعض الدروس "، مشيرا إلى أبرز المشاكل التي واجهت الطلاب في التعليم عن بعد وهي الدخول للمنصة الذي كان صعبا للبعض.

ولفت إلى فوائد التعليم عن بعد ومنها انخفاض معدل الحوادث وعدم التنمر.