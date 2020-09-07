شكرا لمتابعة خبر عن المرور : غرامة تصل لـ900 ريال للحمولة المكشوفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت إدارة المرور من عدم تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها، حيث أن ذلك يؤثر على سلامة مستخدمي الطريق وتعرضهم للخطر.

وأشارت المرور على أن الحمولة المكشوفة تعد مخالفة مرورية والغرامة المالية لها 500 ريال / 900 ريال، بالإضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.