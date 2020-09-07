بالفيديو .. الصحة توضح معلومات هامة بشأن الحجر الصحي للمخالط لحالة مؤكدة بكورونا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قدمت وزارة الصحة معلومات هامة تتعلق بالمخالطين لحالة مصابة بفيروس قدمت وزارة الصحة معلومات هامة تتعلق بالمخالطين لحالة مصابة بفيروس كورونا الجديد. وأوضح الدكتور علاء العلي، رئيس قسم الأمراض المعدية بمدينة الملك سعود الطبية، أن فترة الحجر الصحي للمخالط تبدأ منذ تأكيد الإصابة. وأكد أن المخالط الذى يبلغ عمره أكثر من 65 عاما، ويعاني من أمراض مزمنة، ولا توجد عليه أعراض لا يحتاج لعمل مسحة، ويكتفي فقط بالحجر الصحي.

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