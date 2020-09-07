شكرا لمتابعة خبر عن فتيني يوضح سبب ارتفاع تذاكر الكروز في المملكة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تزايدت مطالبات المواطنين بشأن خفض أسعار قيمة تذاكر رحلات الكروز ليتسنى للعائلات من ذوي الدخل المحدود خوض التجربة.

وطالب مواطنون بإيجاد حلول مناسبة تراعي حجم إمكانياتهم من أجل خوض التجربة، حيث أن سعر رحلات الكروز عالي ولذلك يجب مراعاة سياسة الجذب لكسب ثقة السائح السعودى.

ومن جهته، كشف بسام فتيني عن أسباب ارتفاع تذاكر الكروز في المملكة، قائلا:" تختلف الأسعار بحسب الفئات وعدد الوجهات فهناك وجهتين وثلاث وجهات باختلاف الذهاب والإياب بهذه المناطق ".

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وأضاف فتيني خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" مقارنة بالخارج نحن اليوم أمام تجربة يتم البدء فيها لأول مرة ، فدائما البدايات يرافقها أحيانا بعض المبالغات في الأسعار ".

وأوضح فتيني:" قد يكون هناك مبالغة بالأسعار اليوم بالنسبة كتجربة أولى بأن هذا شئ طبيعي في البدايات ثم تبدأ الفلترة وربما يكون في أكثر من مقدم خدمة حتى يصير في تنافس بالأسعار ".

وتابع:" الشخص غير مجبر على استخدام رحلات الكروز فأعتقد أن سعرها مبالغ فيه ويعتبر أحد الخيارات الموجودة للمستهلك فإذا رأى أن هناك مبالغة في الأسعار فبساطة الامتناع عن استخدام هذه الوسيلة حتى يكون هناك تنافسية في الأسعار ".