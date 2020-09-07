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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (مقيم باكستاني الجنسية / في العقد السادس من العمر) لقيامه بتصوير عدد من النساء دون علمهن أثناء قيامه بإيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة، ونشر ذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد جرى إيقافه استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.





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كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مقيم يصور النساء بالتاكسي .. والكشف عن جنسيته و عمره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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