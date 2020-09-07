الأمير خالد بن سلمان رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أعلن نادي الإبل تكليف ثلاثي التحكيم، رئيس لجان التحكيم ومساعديه في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة التي تنطلق في الأول من ديسمبر المقبل في ميدان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض 140 كلم.

وبيّن نادي الإبل في بيان صحفي أصدره اليوم تكليف الأمير خالد بن سلمان بن محمد رئيسًا للجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للمرة الثانية على التوالي بعد ترأسه لجنة التحكيم النسخة الرابعة وتكليف الأمير عبد الله بن سعد بن جلوي مساعدًا لرئيس اللجنة للتحكيم النهائي الذي يستهدف العروض الأخيرة أمام الجماهير في موقع المهرجان.

كما تم تكليف عبد الله الداغري مساعدًا لرئيس اللجنة للتحكيم المبدئي التي تُجري التحكيم المبدئي بعد الدخول إلى موقع المهرجان وتأهيل المنقيّات إلى التحكيم النهائي.

ويعدّ الثلاثي الذي تم تكليفهم من الكوادر الوطنية ذات الخبرة في مجال التحكيم امتدت لأكثر من عقود وتولّى جميعهم رئاسة لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابقة وأسهموا في تطوير آليات التحكيم خلال تجاربهم السابقة.