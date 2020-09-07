الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: سحب رعدية ورياح نشطة على مناطق عدة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد، حالة الطقس غدًا الثلاثاء؛ حيث أشارت إلى استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه يتوقع ارتفاع الرطوبة على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وأشارت إلى أن أعلى درجة حرارة تسجلها رفحاء عند 45 درجة مئوية، بينما تسجل أبها أدنى درجة حرارة 18 درجة مئوية.

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