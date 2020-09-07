بالصور.. السديس يوجه نصيحة لمنسوبي الرئاسة المشمولين بـ«الترقية الاستئنائية»

هنأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس منسوبي الرئاسة المُرقّين ترقيةً استثنائية.

جاء ذلك خلال استقباله لهم اليوم الاثنين، بمكتبه بمبنى الرئاسة العامة بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الأستاذ أحمد المنصوري ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد المحيميد.

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وحثهم على استشعار عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، كونهم يقدمون الخدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيراً إلى أن الواجب عليهم دفع عجلة التطوير والإسهام في صنع المبادرات، وبلورة الأفكار لصالح تحسين الخدمة المقدمة للقاصد الكريم.

وشدد الرئيس العام في ختام اللقاء على أن الحكومة الرشيدة قدمت الحوافز والعوامل كافة المساعدة لإبداع الموظف، وذلك في مختلف الجهات العاملة بالدولة، وعملت على تأسيس بنية تحتية متكاملة لتدريبهم وتأهيلهم.

من جهتهم قدم الموظفون المرقون شكرهم وتقديرهم للرئيس العام على الثقة التي أولاها إياهم، واعدين ببذل قصارى جهدهم لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والارتقاء بمنظومة العمل.