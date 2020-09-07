خلال استقبالهم بمكتبه اليوم الاثنين..
هنأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس منسوبي الرئاسة المُرقّين ترقيةً استثنائية.
جاء ذلك خلال استقباله لهم اليوم الاثنين، بمكتبه بمبنى الرئاسة العامة بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الأستاذ أحمد المنصوري ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد المحيميد.
وحثهم على استشعار عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، كونهم يقدمون الخدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيراً إلى أن الواجب عليهم دفع عجلة التطوير والإسهام في صنع المبادرات، وبلورة الأفكار لصالح تحسين الخدمة المقدمة للقاصد الكريم.
وشدد الرئيس العام في ختام اللقاء على أن الحكومة الرشيدة قدمت الحوافز والعوامل كافة المساعدة لإبداع الموظف، وذلك في مختلف الجهات العاملة بالدولة، وعملت على تأسيس بنية تحتية متكاملة لتدريبهم وتأهيلهم.
من جهتهم قدم الموظفون المرقون شكرهم وتقديرهم للرئيس العام على الثقة التي أولاها إياهم، واعدين ببذل قصارى جهدهم لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والارتقاء بمنظومة العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. السديس يوجه نصيحة لمنسوبي الرئاسة المشمولين بـ«الترقية الاستئنائية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.