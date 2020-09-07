«المرور» يجدد التذكير بالعقوبة المالية لمخالفة الحمولة المكشوفة

أعلن المرور السعودي، مخالفة عدم تغطية العمولة المنقولة وتثبيتها، مشيرًا إلى أنها تعد مخالفة مرورية تعرّض صاحبها للغرامة المالية.

وأوضح الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»، أن الحمولة المكشوفة تؤثر على سلامة مستخدمي الطريق وتعرضهم للخطر، مؤكدًا أنها تعد مخالفة مرورية تصل غرامتها المالية من 500 ريال إلى 900 ريال.

وذكر أنه سيتم حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

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