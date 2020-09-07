لقطة طالب «الزي الجبلي» تحظى باهتمام رواد مواقع التواصل.. ومصورها يعلّق

تفاعل العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مع صورة لطالب يرتدي الزي الجبلي جنوب المملكة؛ حيث ظهر فيها طالب يتابع دروسه عبر جهاز الحاسوب في الهواء الطلق.

وقال المصور الذي التقط الصورة: «أنا هاوي تصوير وما أقوم بتصويره من صور أضعها في معرفاتي الشخصية، وبعد قيامي بوضع هذه الصورة في معرفاتي، أثارت إعجاب الكثيرين»، وفقًا للعربية.

وأضاف: «لم أتوقع أنها ستنتشر بهذه السرعة؛ لأن الصورة كانت عفوية حين كان الطالب يرتدي الزي الجبلي جنوب المملكة، في الوقت الذي كان يتابع فيه دروسه عبر منصات التعليم عن بُعد في سطح منزلهم، وهو طالب يدرس في الصف الخامس».

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ويعد الزي الجبلي من التراث والعادات القديمة المتوارثة، المستوحاة من الطبيعية الجبلية ذات الألوان المختلفة الممزوجة بالنباتات العطرية الفواحة، ويتكون من قميص أزرق غامق أو أبيض وزرة سوداء ملقمة باللون الأزرق، في حين يوضع الإكليل على الرأس والطوق المعدني بكوع اليد، كنوع من الزينة.

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