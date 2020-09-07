جامعة الملك سلمان بسيناء تتصدر لقاء الوزير آل الشيخ ونظيره المصري

بحثا استعدادات الدراسة والتعاون العلمي والبحثي..
التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن بُعد اليوم الاثنين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري خالد عبدالغفار، وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين في الجوانب العلمية، ومن ذلك الاستعداد لبدء الدراسة بجامعة الملك سلمان الدولية في سيناء منتصف الشهر المقبل، والإفادة من الخطط التطويرية في المجالات التعليمية والبحثية بين البلدين.
وبحث الجانبان أوضاع الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات المصرية، ومناقشة زيادة أعدادهم في كل المراحل «بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه»، إلى جانب مناقشة زيادة عدد الجامعات المصرية الموصى بها في منظومة التعليم بالمملكة، وتوطيد العلاقات العلمية والتعليمية والبحثية مع المؤسسات المصرية المعنية.
حضر اللقاء نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار محمد السديري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، ووكيل الوزارة للتعاون الدولي صالح القسومي، ووكيل الوزارة للتعليم الجامعي عبدالرحمن الخريف، ووكيل الوزارة للبحث والابتكار ناصر العقيلي، والملحق الثقافي السعودي لدى جمهورية مصر العربية أحمد الفريح.
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