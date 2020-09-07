«الخطوط السعودية» توضح شروط الطيران الداخلي للمقيمين

شددت على ضرورة سريان مفعول الأوراق..

أوضحت الخطوط السعودية، اليوم الاثنين، شروط الطيران الداخلي للمقيمين، وذلك عقب استفسار مفاده: «مقيم بيسافر طيران داخلي وإقامته منتهية، هل يستطيع». ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية على موقع «تويتر» قائلاً: «من متطلبات السفر للمقيمين على الرحلات الداخلية وجود أصل الإقامة أو جواز السفر ويكون ساري المفعول». وكانت الخطوط السعودية، قد أكدت أنه لم يتم استئناف الرحلات الدولية، مشيرة إلى أنه في حال تم استئناف الرحلات سيتم الإعلان عن ذلك عبر القنوات الرسمية. Advertisements اقرأ أيضًا: «الخطوط السعودية» توضح مدة استرجاع قيمة التذاكر بعد إلغاء الحجز «الخطوط السعودية» تحسم الجدل حول فتح المطارات للعائدين

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