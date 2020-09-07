الأزيمع يزور الوحدات الميدانية المرابطة بالحد الجنوبي

ونقل خلال اللقاء تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
واطلع الفريق الأزيمع على موقف سير العمليات العسكرية ودعمها من قبل قيادة القوات المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مشيداً بالمواقف الشجاعة والبطولية للقوات المشتركة في الدفاع عن دينهم وملكهم ووطنهم، مؤكدا أن القيادة الرشيدة تفخر وتعتز بجنود دوت الخليج وحماته البواسل.
من جهتهم، أعرب الجنود المرابطون عن اعتزازهم بالدفاع عن دوت الخليج، مؤكدين أنهم سيبقون درعاً حصينة له حتى آخر لحظة من حياتهم.
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