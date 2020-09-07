هدى الشام تعاني من نقص الخدمات والإنارة

تعاني قرية «هدى الشام» شمال مكة المكرمة من نقص كبير في الخدمات الضرورية من أبرزها نقص أجهزة الصراف الآلي وضعف الإنترنت ونقص لفروع بعض الجهات مثل مركز للشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر.

وتبعد هذه القرية عن مكة حوالي 70 كم وتبعد عن جدة من جهة الشرق حوالي 45 كم، وهي قرية تابعة لمحافظة الجموم وتجاورها عدة قرى مثل البرزة والشامية وحشاش ومدركة ورهاط ويسكن هَدى الشام عدة قبائل مثل المعابيد والحروب والانصار وغيرهم ويقدر عدد سكانها بحوالي 15 ألف نسمة.

نقص الاحتياجات

طالب عدد من أهالي القرية بتوفير الخدمات الضرورية التي تنقص المنطقة كمركز شرطة ومركز دفاع مدني ومركز للهلال الأحمر، وقال فائز صابر المعبدي: إن القرية أيضا تحتاج للخدمات البلدية، وكذلك ازدواجية وإنارة مدخل هدى الشام الغربي الذي يمتد بطول 16 كيلومترا، حيث تسبب هذا الطريق في الكثير من الحوادث المرورية. وأضاف: نحتاج أيضا إنارة وسفلتة للأحياء الداخلية فمنازلنا وشوارعنا يحيط بها الظلام ليلا. ونطالب بإنشاء حديقة ومتنزه للأهالي، حيث إن أقرب متنزه للقرية يقع في الجموم أو أننا نضطر للذهاب إلى مكة أو جدة من أجل التنزه. وتابع: نحتاج أيضا إلى إنشاء ملعب رياضي لشباب القرية وإنشاء ممشى للممارسة رياضة المشي بعيدا عن أوديتها كما نطالب بتشجير الطريق العام وإزالة التلوث البصري المحيط بهَدى الشام.

شبكة للمياه

من مطالب الأهالي أيضا إيصال شبكة للمياه وإكمال التجهيزات والتخصصات الطبية الأساسية لمركز صحي هدى الشام مثل سيارات الإسعاف وتوفير وطبيبة نساء وولادة وقسم للأشعة. وأكد مرزوق عبيد الشريف أن القرية تنقصها أجهزة الصرف الآلي حيث أن أقرب صراف آلي يقع في محافظة الجموم ويبعد عن القرية قرابة 35 كلم، وهناك أرامل وكبار سن لا يستطيعون الذهاب إلى الجموم لسحب مبالغ نقدية كما أننا ناشدنا بتوفير هذا الطلب منذ 8 سنوات وحتى الآن لم يحصل شيء.

وأضاف أحمد عتيق المعبدي أن هدى الشام تعاني أيضا من نقص في تغطية الإنترنت وسرعته، وكما يعلم الجميع، فالتعليم الآن يعتمد بشكل كلي على الإنترنت ونحن بالكاد نجد تغطية لإجراء مكالمة صوتية.

قرية الماء والنماء

يقول أحمد عتيق المعبدي إن «هدى الشام تشتهر بأنها قرية الماء والنماء وهي عبارة عن روضة خضراء تحيط بها الجبال من جميع الجهات ويسيل منها وادي اللصب، الذي كان يسمى سابقا وادي الرجيع. كما أنها تتميز بآبارها الجوفية وتربتها الخصبة الصالحة للزراعة فيها، ويوجد العديد من مزارع النخيل ومزارع والفواكه والخضروات ومن منتجاتها مثل المانجو والبطيخ والخضراوات مثل البامية والملوخية والجرجير والخضار وغيرها». كما يقع في هدى الشام مركز جامعة الملك عبد العزيز للأبحاث الزراعية التابع لكلية الأرصاد والبيئة ويوجد فيها قرية القرين الأثرية هي قرية في وادي اللصب تعود لأهالي هدى الشام يقدر عمرها إلى قرابة 150 سنة.

تسمية هَدى الشام

يقول فائز صابر المعبدي رئيس اللجنة الاجتماعية الأهلية بهدى الشام كانت تسمى هَدى الشام في السابق بالهدأه وتغير مسماها قديماً لتميزها عن هدا الطائف التي تقع جنوب مكة وسميت بهَدى الشام بفتح الهاء واختير الشام لأنها تقع شام عن مكة أي شمال مكة كما يقولون أهالي المنطقة.

مطالبات الأهالي

تغطية شبكة الإنترنت

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مركز للشرطة

مركز للدفاع مدني

مركز للهلال الأحمر

إيصال شبكة مياه

توفير صراف آلي

خدمات بلدية ناقصة

إسفلت للأحياء

إنارة للأحياء

ملعب رياضي

حديقة ومتنزه وممشى

تشجير الطرق وإزالة التلوث البصري

ازدواجية مدخل هدى الشام الغربي