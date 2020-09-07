الصحة القابضة تتحرك لإطلاق خطة الخدمات المشتركة

تعتزم وزارة الصحة ممثلة بمكتب تحقيق الرؤية البدء بتنفيذ خطة لإطلاق الخدمات المشتركة في شركة الصحة القابضة، يستهدف 7 مجالات من الخدمات المشتركة، من أبرزها تشغيل وتطوير مركز تميز سلسلة الإمداد، وتشغيل وتطوير الخدمات المشتركة للمختبرات، وتشغيل وتطوير الخدمات المشتركة في مجال تقنية المعلومات، إضافة إلى تشغيل وتطوير الخدمات المشتركة الخاصة بالإسعاف.

منافسة المشروع

بحسب وثيقة حديثة للمشروع - اطلعت «دوت الخليج» على نسخة منها- دعت وزارة الصحة الشركات المختصة للدخول في منافسة للتأهيل المسبق للمشروع المزمع البدء بتنفيذه خلال العام الجاري 2020، كما حددت الوزارة المدة اللازمة للانتهاء بـ55 شهرا من تاريخ بداية العقد.

وأشارت الوزارة في سياق الوثيقة إلى أنه سيتم إنشاء كيان للخدمات المشتركة الخاصة بشركة صحة القابضة، وقد تم الانتهاء من العمل الأولي لبعض الخدمات المشتركة، وقد قرر مكتب تحقيق الرؤية طلب خدمات لدعم تشغيل وتطوير خطة الإطلاق للخدمات المشتركة في الشركة القابضة وخدمات استشارية بهذا الخصوص.

برنامج التحول

تقول الشركة إنها مسؤولة عن قيادة برنامج التحول الذي سوف يحقق هذا الهدف ويمنح أفراد المجتمع وصولا أفضل ونتائج أفضل ورعاية صحية تركز على احتياجاتهم، إضافة إلى مسؤوليتها عن إدارة أصول الرعاية الصحية العامة في المملكة مثل المستشفيات.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الصحة القابضة هي مؤسسة مملوكة للحكومة تعمل مع وزارة الصحة لضمان أن يكون للمملكة نظام رعاية صحية متكامل يتيح تحقيق أهداف 2030، والوصول إلى مجتمع نابض بالحياة مع مجتمع أكثر صحة وسعادة، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وتضيف الشركة «هذا جزء من التغييرات التي نجريها على نظامنا لتحويل التمويل وتوفير الرعاية خارج وزارة الصحة والتغيير من مقدمي الخدمات الفرديين - كل مرفق للرعاية الصحية يقدم الرعاية لأولئك الذين يأتون إليه - إلى نظام رعاية صحية يتم إجراؤه حتى شبكات من مقدمي الخدمة في مناطق محددة، يعملون جميعًا معًا لإنشاء رعاية سلسة طوال كل مرحلة من مراحل الحياة».

أهداف المشروع

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تشغيل وتطوير ودعم تنفيذ مقر الخدمات المشتركة

تشغيل وتطوير مركز تميز سلسلة الإمداد

تشغيل وتطوير الخدمات المشتركة الخاصة بالإسعاف

نقل المعرفة للاستدامة من الاستشاريين لفريق العمل

تشغيل وتطوير الخدمات المشتركة الخاصة بالهندسة

تشغيل وتطوير الخدمات المشتركة في مجال تقنية المعلومات

تشغيل وتطوير الخدمات المشتركة للمختبرات