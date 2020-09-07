البحر الأحمر يتصدر بعدد البلاغات للحوادث البيئية

كشف تقرير صادر عن مركز الاستجابة للحوادث البيئية بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن عدد البلاغات التي تمت الاستجابة لها، حيث استجاب المركز لـ19 بلاغا العام الماضي منها 15 بلاغا في البحر الأحمر و4 بلاغات بالخليج العربي.

وعن تصنيف بلاغات الحوادث البيئية فقد استجاب المركز لـ8 بلاغات تلوث بالزيت تصدر فيها البحر الأحمر عن الخليج العربي بـ5 بلاغات مقابل 3 بلاغات، وبلغ عدد بلاغات الجنوح 4 بلاغات جميعها بالبحر الأحمر، وبلاغا غرق بالبحر الأحمر، إضافة إلى 5 بلاغات بتصنيفات أخرى.

وحول طرق الاستجابة لتلوث بالزيت فإنه يتم تجميع الزيت باستخدام الكاشطات، ومن ثم محاصرة الزيت باستخدام الحواجز المطاطية وهي عبارة عن حاجز عائم لوقف انتشار الزيت فوق سطح الماء ومحاصرته ويتوفر فيه جزء متدلّيا داخل الماء لمنع تسرب الزيت من تحت الحاجز، كما يتم محاصرة الزيت باستخدام المواد المشتتة لمكافحة التلوث بالزيت وذلك وفقا للإرشادات والاشتراطات المصرح بها في السعودية.