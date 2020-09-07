نزع 1353 لغما في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير اليمن من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2020م من انتزاع 1.353 لغمًا منها 18 لغمًا مضادة للأفراد، و277 لغما مضادة للدبابات، و1.049 ذخيرة غير متفجرة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 183.581 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

أعمال في السودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، أمس، 1.000 كرتون تمور للمتضررين من السيول والفيضانات في محلية شرق النيل بولاية الخرطوم السودانية، استفاد منها 6.000 فرد. ويأتي توزيع التمور في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

دعم غذائي

كما وزع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الأردن، بدعم من مركز الملك سلمان التمور على الأسر الأكثر احتياجا من الأردنيين والفلسطينيين واللاجئين السوريين، استفاد منها 31.700 أسرة. ويسعى البرنامج من خلال دعم المركز إلى حماية وتعزيز الأمن الغذائي في المحافظات الأردنية في ظل استمرار جائحة كورونا.