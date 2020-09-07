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الدولة تتحمل الضريبة المضافة عن المواطنين في برامج الدبلوم المهنية

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أوضحت الإدارة العامة للتدريب الأهلي‬ في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن الأمر الملكي الخاص بتحمل الدولة للضريبة المضافة، يشمل برامج الدبلوم للمواطنين السعوديين فقط، ولا يدخل ضمنها البرامج والدورات التأهيلية والدورات التطويرية.

وقالت الإدارة العامة للتدريب الأهلي في تعميم حديث - اطلعت «دوت الخليج» على نسخة منه، إنها تلقت خطابا من الهيئة العامة للزكاة بشأن مدى انطباق تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة على الخدمات التدريبية التي تقوم بها المعاهد والمنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني توضح خلاله أن الأمر الملكي رقم 18/ 4 / 1439هـ، يشمل برامج الدبلوم للمواطنين السعوديين فقط، ولا يدخل ضمنها البرامج التأهيلية والدورات التطويرية.


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