الفيصل يستقبل هوساوي والسجان

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان مدير عام معهد الإدارة الدكتور بندر السجان يرافقه مدير عام المعهد بجدة ياسر هوساوي بمناسبة تعيينهما. كما استقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أحمد الوردي. واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن أعمال النيابة، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة.

من جهته، رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان اجتماعا في مقر الإمارة بجدة لاستعراض سير الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقة.