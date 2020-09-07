جولة رئيس بلدية الحرث تكشف تعثر المشاريع

ونفذ رئيس بلدية الحرث الجديد فهد سويدي جولات ميدانية تفقدية، على العديد من القرى، شلمت قرى مركز الخشل في المحور الشمالي، وقرى الراحة في المحور الجنوبي، وتفاجأ بالقصور الحاصل في خدمات السفلتة والإنارة، وما تلقاه من شكاوى من السكان هناك حول ضعف وتهالك الطرق داخل الأحياء السكانية في كل من قرى الراحة والمعطن وأم التراب، وخاصة الطرق التي تربطها بالمحافظة، وسط تدوين العديد من الملاحظات، والوعود بحلها.
وووضع العديد من سكان القرى مطالبهم بين يدي رئيس البلدية، التي تضمنت مطالب أساسية مثل السفلتة، والإنارة، وإنشاء الحدائق، وملاعب للشباب، وتجميل وتحسين مداخل القرى، وإيجاد ممشى ومظلات في بعض المواقع، وصيانة بعض الطرق المتهالكة، وإنارة الفوانيس في الطرق الحيوية، وتهذيب الأشجار حول الطرقات.
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