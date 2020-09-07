قلق طلابي بعد إغلاق الكليات التقنية العالمية

عبر عدد من طلاب وطالبات الكلية التقنية العالمية عن قلقهم حيال مستقبلهم التعليمي والمهني، وذلك بعد انصرام أسبوع دراسي كامل دون استكمال تعليمهم أو برامجهم التدريبية بسبب توقف برامجهم التدريبة في عدد من الكليات التقنية العالمية بسبب انتهاء عقود المشغلين الدوليين في كل من (مكة المكرمة، الأحساء، القريات، القويعية، الخرج، الوجه، المجمعة، عنيزة، النماص، وادي الدواسر).

وتعد الكليات التقنية العالمية كليات حكومية تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تشغلها مجموعة من الكليات العالمية بهدف تقديم تأهيل نوعي مميز بأعلى معايير الجودة للتدريب التقني والمهني للكوادر الوطنية السعودية.

التدريب التطبيقي

أنشأت الكليات التقنية العالمية لتكون الجهة الرائدة للتدريب التطبيقي في المملكة بالتعاون مع أفضل منظمات التدريب التطبيقي دوليا وبالاعتماد على كوادرها العالمية. ومن خلالها تمنح الكليات الخريجين والخريجات شهادة دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. بعد الانتهاء من الدراسة والتدريب التطبيقي عالي الجودة لمدة 3 سنوات ويصرف للمتدرب مكافأة شهرية خلال فترة التدريب.

وقد بلغ عدد الكليات التقنية العالمية 18 كلية للبنين والبنات موزعة على 16 مدينة في المملكة وتضم 20 ألف متدرب ومتدربة وتضم 30 تخصصا مختلفا تلبي طموحات المتدرب واحتياجات السوق المحلي.

تقول الطالبة نوف القحطاني إحدى طالبات الكلية التقنية العالمية بجدة، يزداد قلقي حيال مستقبلي يوماً بعد يوم وذلك بعد مرور عامين دراسيين في الكلية، كما وكثير من زميلاتي لا نعلم عن كيفية استكمال برنامجنا التدريبي في الكلية. وأضافت نوف القحطاني أن آخر رسالة وصلتني من الكلية التقنية العالمية كانت تقول نهنئكم ببدء العام التدريبي وحرصاً على سلامتكم سيتم التواصل معكم قريباً لتحديد موعد بدء التدريب.

وأضاف أسامة الزهراني: أنا لا أعلم إن كان بالإمكان استكمال دراستي وبرنامجي التدريبي في الكلية أو لا وهذا ما يقلقني، خصوصا أنني على مشارف التخرج، لكنني أثق أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستنظر في وضعنا وتجد الحلول المناسبة لي ولزملائي.

حلول بديلة

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من جانبها أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بيانا إيضاحيا لها أوضحت فيه أنه نظراً لتوقف البرامج التدريبية في عدد من الكليات التقنية العالمية بسبب انتهاء العقود مع المشغلين الدوليين في كل من (مكة المكرمة، الأحساء، القريات، القويعية، الخرج، الوجه، المجمعة، عنيزة، النماص، وادي الدواسر) وحرصاً على مصلحة المتدربين والمتدربات وبهدف عدم التأثير على المسيرة التدريبية فقد وضعت المؤسسة عدة حلول بديلة، حيث تم التواصل مع المتدربين والمتدربات في هذه الكليات وعرض الخيارات المناسبة بناءً على ما تبقى من ساعات تدريبية لتخرجهم وعلى إحدى مراحل التدريب (السنة التحضيرية، الدبلوم المشارك، والدبلوم والحصول على شهادة إكمال المرحلة التدريبية).

كما أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حرصها على مصلحة المتدربين والمتدربات في تلك الكليات، والتزامها باستكمال العملية التدريبية لهم مما يمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل، وتسليم وثائق التخرج لمن أكمل المرحلة التدريبية.

الكليات التقنية العالمية

20 ألفا عدد المتدربين

30 عدد التخصصات

18 عدد الكليات

16 كلية موزعة على مدينة