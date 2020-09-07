إزالة تعديات على أراضي حكومية بمساحة 2900م2 بجدة

أزالت بلدية الجنوب الفرعية بجدة أحواشاً عشوائية تحت الانشاء بمساحة إجمالية بلغت 2900 م2. وبين رئيس بلدية الجنوب الفرعية تركي الذروي أنه ضمن الأعمال الرقابة للبلدية أزالت الفرق التابعة احداثيات وتعديات على أراضي حكومية بحي "البركة" جنوب المحافظة، مؤكداً مواصلة جهود البلدية الميدانية لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها عبر جولات مستمرة بالنطاق وفي المناطق الطرفية التابعة مشيراً في ذلك إلى أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضه للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.



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