إنجاز 22 % من البنية التحتية لمشروع النقل العام في مكة المكرمة

انفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل تعمل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على تنفيذ مشروع النقل العام في مكة المكرمة للمرحلة الاولى من مشروع الحافلات والتي تتكون من 12 مسار منها 7 مسارات للحافلات المحلية بطول 172 كيلو متر و 347 محطة، و 5 مسارات للحافلات السريعة بطول 103 كيلو متر و 103 محطة، حيث بلغت نسبة انجاز البنية التحتية 22 في المائة، من خلال شركة قطارات مكة للنقل العام. ويبلغ اجمالي عدد حافلات مشروع النقل العام بمكة المكرمة 400 حافلة منها 240 حافلة عادية و 160 حافلة مفصلية، بينما تشتمل مرافق المشروع على 4 محطات مركزية و 7 جسور و 11 تقاطع ذكي و 455 محطة توقف. بينما تبلغ المساحة الاجمالية للمخطط الشامل لمبيت الحافلات 320 الف متر مربع منها 116 الف متر مربع مساحة منطقة مرافق تشغيل الحافلات، وتتكون من مبنى التحكم، ومبنى ادارة السائقين، ومحطة وقود، وورشة الصيانة الخفيفة، وورشة الصيانة الثقيلة، والمقر الرئيسي للمشروع، حيث بلغ نسبة انجازها نحو 30 في المائة. ويهدف مشروع النقل العام بالحافلات على استيعاب احتياجات النقل الناجمة عن النمو المتوقع في عدد السكان في مكة المكرمة وفي أعداد ضيوف بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة ودعم التنمية الاقتصادية في مكة المكرمة، وتوفير سهولة الوصول إلى الحرم الشريف والجوامع والمرافق التعليمية والوظيفية والصحية والتجارية والترفيهية، والاسهام في الحد من التلوث وحماية البيئة في المنطقة المركزية خاصة، وكافة ارجاء المنطقة بتقليل الاعتماد على السيارات الصغيرة كوسيلة للنقل، وتطوير نظام النقل ليكون نظاما مستداماً، لا سيما في قلب مكة المكرمة.



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