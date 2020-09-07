آخر تطورات انتشار الوباء في العالم

أصبحت الهند، الإثنين، مع 4.2 ملايين إصابة، الدولة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة (6.25 ملايين حالة) من حيث عدد الإصابات

بكوفيد- 19 وتجاوزت بذلك البرازيل (4.12 ملايين).

بالنسبة لعدد الوفيات، سجّلت الهند 71641 وفاة وهي بين الدول الثلاث الأكثر تضرراً بالوباء من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة (941.188) والبرازيل (650.126).

ولم يمنع ذلك السلطات من إعادة تشغيل المترو مع فرض تدابير وقائية صارمة، بعد توقف استمرّ ستة أشهر في المدن الكبيرة خصوصاً في العاصمة نيودلهي.

أودى فيروس كورونا الجديد بما لا يقلّ عن 883.538 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الإكوادور مع 3800 وفاة جديدة والهند (1016 وفاة جديدة) والبرازيل (447).

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وتسجل أوروبا أيضا ارتفاعا في عدد الإصابات بكوفيد-19 خصوصا في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا.

قررت السلطات المغربية إغلاق كافة المؤسسات التعليمية في الدار البيضاء، الإثنين، يوم استئناف العام الدراسي، بعدما سجلت الأحد 42 % من الحالات الـ2234 الجديدة. ونسبت السلطات ارتفاع عدد الحالات في الأسابيع الماضية لعدم التزام السكان بالقيود الصحية.

وأغلقت العاصمة الاقتصادية للبلاد مجمل منافذ المدينة وفرضت لأسبوعين الحصول على تراخيص استثنائية للخروج منها والدخول إليها.

تنوي الحكومة الفرنسية خفض فترة عزل مرضى كورونا والمخالطين لهم. ويعتبر وزير الصحة أوليفييه فيران أن «فترة الحجر لأسبوعين طويلة جدا». ويتوقع طرح هذه المسألة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الدفاع.

أعادت مجموعة «طيران الإمارات» مبالغ بقيمة نحو 1.4 مليار دولار لزبائنها بين مارس الماضي ويونيو على خلفية إلغاء حجوزات بسبب فيروس كورونا الجديد.