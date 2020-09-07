محافظ جدة يلتقي رئيس جمعية مراكز الأحياء بجدة



التقى محافظ جدة مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، برئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بجدة. وقدم رئيس اللجنة سليمان موصلي للمحافظ بجدة تقريرا يتضمن أداء الجمعية وأبرز مبادراتها المنفّذة خلال الفترة الماضية ومساهمتها في جائحة كورونا الجديد انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية وذلك بتوزيع السلال الغذائية على الأسر المستحقة وتشكيل الفرق التطوعية للمساهمة في مهام واجباتها المختلفة إضافة للبرامج الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات باستخدام المنصات الإلكترونية. كما اطلع على إنجازات الجمعية للعام الماضي وشرحا موجزا عن مشروع حديقة حي الشاطئ تحت مساحة تتجاوز 4000 م2 وهي أحد المشاريع النموذجية الجديدة للجمعية وتتضمن مسجدا وملاعب للأطفال مفتوحة ومغلقة .

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