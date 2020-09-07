

أثينا 19 محرم 1442 هـ الموافق 7 سبتمبر 2020 م واس

سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية، 156 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم، أنه سُجلت خمس حالات وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 289 حالةً.

// انتهى //

22:00ت م

0264



أثينا 19 محرم 1442 هـ الموافق 7 سبتمبر 2020 م واسسجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية، 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 11663 حالةً.وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم، أنه سُجلت خمس حالات وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 289 حالةً.// انتهى //22:00ت م0264

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليونان تسجل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.