السعودية اليوم / الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي الأول لنقاء الهواء



الأمم المتحدة 19 محرم 1442 هـ الموافق 7 سبتمبر 2020 م واس

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن تلوث الهواء يسهم في حدوث أمراض القلب والسكتات الدماغية وسرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، حاثاً المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لمعالجة هذه المشكلة.

وقال غوتيريش، في كلمة بمناسبة احتفاء الأمم المتحدة باليوم الدولي الأول لنقاء الهواء:إنه بينما نتعافى من جائحة فيروس

وأشار إلى أنه على الصعيد العالمي، يتنفس تسعة من كل عشرة أشخاص هواءً غير نظيف، ويؤدي تلوث الهواء إلى ما يقدر بسبعة ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن عمليات الإغلاق المرتبطة بالجائحة العالمية، أدّت إلى انخفاضات هائلة في الانبعاثات، ما وفّر قليلاً من الهواء الأنظف في العديد من المدن.

كما أكد غوتيريش، ضرورة أن تتوفر معايير وسياسات وقوانين بيئية معززة تمنع انبعاثات ملوثات الهواء، داعياً الدول، لإنهاء دعم الوقود الأحفوري واستخدام حزم تدابير التعافي بعد كوفيد-19، لدعم الانتقال إلى إيجاد فرص عمل تتوفر فيها مقومات الصحة والاستدامة.

// انتهى //

21:43ت م

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الأمم المتحدة 19 محرم 1442 هـ الموافق 7 سبتمبر 2020 م واسأكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن تلوث الهواء يسهم في حدوث أمراض القلب والسكتات الدماغية وسرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، حاثاً المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لمعالجة هذه المشكلة.وقال غوتيريش، في كلمة بمناسبة احتفاء الأمم المتحدة باليوم الدولي الأول لنقاء الهواء:إنه بينما نتعافى من جائحة فيروس كورونا ، يحتاج العالم إلى إيلاء اهتمام أكبر بكثير بتلوث الهواء، الذي يزيد أيضاً من المخاطر المرتبطة بكوفيد-19.وأشار إلى أنه على الصعيد العالمي، يتنفس تسعة من كل عشرة أشخاص هواءً غير نظيف، ويؤدي تلوث الهواء إلى ما يقدر بسبعة ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام.وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن عمليات الإغلاق المرتبطة بالجائحة العالمية، أدّت إلى انخفاضات هائلة في الانبعاثات، ما وفّر قليلاً من الهواء الأنظف في العديد من المدن.كما أكد غوتيريش، ضرورة أن تتوفر معايير وسياسات وقوانين بيئية معززة تمنع انبعاثات ملوثات الهواء، داعياً الدول، لإنهاء دعم الوقود الأحفوري واستخدام حزم تدابير التعافي بعد كوفيد-19، لدعم الانتقال إلى إيجاد فرص عمل تتوفر فيها مقومات الصحة والاستدامة.// انتهى //21:43ت م0261

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