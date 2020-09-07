السعودية اليوم / 289 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر



الجزائر 19 محرم 1442 هـ الموافق 7 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 289 إصابة جديدة بفيروس

وأشار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار إلى أنه بهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بدء الجائحة في الجزائر إلى 46653، بينها 1562 وفاة.

كما سُجلت 240 حالة شفاء جديدة من الفيروس ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى32985.

// انتهى //

21:42ت م

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الجزائر 19 محرم 1442 هـ الموافق 7 سبتمبر 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وست وفيات، في الوقت الذي تماثل فيه 249 مريضاً للشفاء.وأشار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار إلى أنه بهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بدء الجائحة في الجزائر إلى 46653، بينها 1562 وفاة.كما سُجلت 240 حالة شفاء جديدة من الفيروس ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى32985.// انتهى //21:42ت م0258

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