السعودية اليوم / المغرب تسجل 1386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 19 محرم 1442 هـ الموافق 7 سبتمبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1386 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 33 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي المتوفين إلى 1394، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء فيها إلى 56096.

// انتهى //

21:28ت م

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الرباط 19 محرم 1442 هـ الموافق 7 سبتمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ إجمالي المصابين منذ ظهور الجائحة فيها 73780 حالة إصابة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 33 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي المتوفين إلى 1394، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء فيها إلى 56096.// انتهى //21:28ت م0257

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