السعودية اليوم / بلدية الشوقية تُزيل مخلفات البناء وتُطبق الغرامات على المخالفين



مكة المكرمة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

ألزمت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، أصحاب المباني قيد الإنشاء بضرورة إزالة مخلفات البناء، والمحافظة على نظافة محيط منطقة البناء بالكامل، وذلك ضمن جهودها للمحافظة على النظافة العامة بالمخططات والأحياء السكنية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس أكرم بن علي الحربي حرص أمانة العاصمة المقدسة على الحفاظ على المظهر الحضري والاهتمام بالأحياء والشوارع والطرقات، من خلال رفع وإزالة مخلفات البناء المتناثرة في الأحياء جرّاء بقايا المشاريع التنموية، أو من مخلفات البناء لمساكن المواطنين، والتخّلص من مخلفات الأبنية خلال عملية الإنشاء والهدم التي ينتج عنها مواد غير مستخدمة تتسبب بأضرار على المجتمع والبيئة، مشيراً إلى إلزام أصحاب العقار الراغبين في أعمال الترميم والبناء والإصلاح بتوفير حاويات لجمع مخلفات البناء وتطبيق الغرامات على غير الملتزمين.

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21:18ت م

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