

ينبع 19محرم 1442هـ الموافق 07سبتمبر 2020م واس

قام اليوم مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي ، بجولة ميدانية لعدد من المدارس بالمحافظة بدأها بثانوية سعيد بن جبير تفقد فيها الفصول الافتراضية في منصة مدرستي، وشارك المعلمين والطلاب الحصص الدراسية عن بعد ، وسير العملية التعليمية بهدف تقديم جميع سبل الدعم وفرص التحسين بما يضمن نجاح استمرار العملية التعليمية باستخدام المنصة الإلكترونية، مطلعا على مركز الدعم التقني لمنصة مدرستني .

وأشاد مدير التعليم بمستوى التفاعل الذي شاهده من المعلمين والطلاب ومشاركة أولياء أمورهم في الاستفادة من خيارات المدرسة الافتراضية المتاحة لهم، وحرصهم على استثمار أوقاتهم في التعلّم، مؤكدًا أن الطالب وولي أمره يمثلان المحور الرئيس في سير عملية المدرسة الافتراضية التي تعتمد بشكل أساس على الرغبة الذاتية في التعلّم، والدافعية الشخصية للتحصيل العلمي .

// انتهى //

21:18ت م

0253





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم ينبع يتابع سير العملية التعليمية في الفصول الافتراضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.