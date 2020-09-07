السعودية اليوم / آل الشيخ يبحث مع وزير التعليم المصري استعدادات الدراسة بجامعة الملك سلمان الدولية في سيناء



الرياض 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن بُعد اليوم، معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور خالد عبدالغفار.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين في الجوانب العلمية، ومن ذلك الاستعداد لبدء الدراسة بجامعة الملك سلمان الدولية في سيناء منتصف الشهر المقبل، والإفادة من الخطط التطويرية في المجالات التعليمية والبحثية بين البلدين.

وبحث الجانبان أوضاع الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات المصرية، ومناقشة زيادة أعدادهم في كل المراحل (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراة)، إلى جانب مناقشة زيادة عدد الجامعات المصرية الموصى بها في منظومة التعليم بالمملكة، وتوطيد العلاقات العلمية والتعليمية

والبحثية مع المؤسسات المصرية المعنية.

// انتهى //

20:44ت م

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