السعودية اليوم / إعلان حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا بعد اندلاع حرائق جديدة



واشنطن 19 محرم 1442 هـ الموافق 7 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية حالة الطوارئ من المستوى الثاني بعد اندلاع حرائق جديدة، وسط ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة، أدى لوقوع إصابات وانقطاع التيار الكهربائي.

ووفقاً للسلطات المحلية في الولاية، حاصر الحريق نحو 1000 شخص بالقرب من خزان ماموث المائي، حيث تقطعت السبل بحوالي 150 شخصاً، قبل إنقاذهم عبر مروحيات عسكرية.

وأوضحت إدارة الإطفاء في منطقة فريسنو بولاية كاليفورنيا، أن المروحيات العسكرية أجلت حتى الآن 63 شخصاً من خزان ماموث في غابة سييرا الوطنية، التي تبعد حوالى 70 كيلو متراً شمال شرق فريسنو، من بينهم شخصان يعانيان إصابات خطيرة وعشرة أصيبوا بجروح متوسطة.

وأشارت الإدارة إلى أن المروحيات غادرت لمواصلة عمليات الإنقاذ، حيث عدد الأشخاص الباقين كبير.

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20:43ت م

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