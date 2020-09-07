التحقيق مع الدفعة الثانية من مشاهير الكويت الخميس

2020-09-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشف مصدر مطلع أن الدفعة الثانية من المشاهير في الكويت سيتم التحقيق معها يوم الخميس المقبل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه النيابة العامة في الكويت إطلاق سراح مشاهير وفاشنيستات بكفالات مالية، بين ألف دينار و20 ألفًا، بعد إسناد تهم غسل الأموال إليهم.

وقال المصدر: إن إخلاء السبيل وبكفالات مالية، دليل على أن النيابة ستستكمل التحقيق في القضية، وستطلب تحريات تكميلية ومن المتوقع أن استجواب المتهمين مرة أخرى، بحسب القبس الكويتية.

وفيما يخص التحقيقات، كشف المصدر أن النيابة واجهت المشاهير بـ4 تهم وسألتهم عنها، وعن كيفية التصرف في الأموال التي تحصلوا عليها، وما الذي اشتروه بها من منازل وأملاك أخرى.

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ولفت إلى أنه في حال التأكد أو ثبوت غسل الأموال للنيابة، فإنها ستطالب المحكمة بسجنهم وسحب جميع المنازل أو المركبات أو اليخوت من المتهمين؛ لأنها نتيجة جرائم مرتكبة، أما في حال تبرئتهم فلن يتم ذلك.

4 تهم للمشاهير الـ8:

1 ـ ارتكاب جريمة غسل أموال متحصل عليها من جرائم إعلانات ودعايات غير مرخصة من الحكومة.

2 ـ إنشاء وإدارة حساب شخصي بلا ترخيص من وزارة الإعلام.

3 ـ عدم الالتزام بالقيد بالسجل التجاري لدى وزارة التجارة لبعض البضائع التي يتم بيعها.

4 ـ الإعلان عن السلع والخدمات دون الحصول على ترخيص التجارة والصناعة ومخالفة قانون حماية المستهلك.





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