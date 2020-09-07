فحوصات كورونا تتجاوز 5.4 ملايين وشفاء 886 حالة

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وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، مشيرة إلى أنه أجري 44,171 فحصا مخبريا جديدا ليصبح إجمالي الفحوصات في المملكة 5,450,307 فحوصات مخبرية.
- إجمالي الحالات 321,456
- الحالات النشطة 19,726
- المتعافون 297,623
- الوفيات 4107
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