شكرا لقرائتكم خبر فحوصات كورونا تتجاوز 5.4 ملايين وشفاء 886 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 768 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 886 حالة، و26 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 321,456 حالة من بينها 19,726 حالة نشطة منها 1430حالة حرجة. وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، مشيرة إلى أنه أجري 44,171 فحصا مخبريا جديدا ليصبح إجمالي الفحوصات في المملكة 5,450,307 فحوصات مخبرية. إجمالي الحالات 321,456

الحالات النشطة 19,726

المتعافون 297,623

الوفيات 4107

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فحوصات كورونا تتجاوز 5.4 ملايين وشفاء 886 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.