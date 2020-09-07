شكرا لقرائتكم خبر «منارة نورة» تجمع الطالبات المستجدات افتراضيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بعمادة شؤون الطالبات، اللقاء التعريفي الافتراضي «منارة نورة»، أمس الأول، والذي تسعى الجامعة من خلاله إلى تهيئة الطالبات المستجدات وتعريفهن بحقوهن وواجباتهن، والتعريف بالكليات وأقسامها ومرافقها، مع تقديم نبذة عن الخدمات الطلابية والمجتمعية التي ستقدم لهن، وكذلك الرد على استفساراتهن وحثهن على بذل الجهد لتقديم مستويات علمية عالية للوصول إلى التميز والإنجاز والنجاح.

وفعلت الكليات لقاء «منارة نورة» افتراضيا، بهدف تزويد الطالبات بكافة المعلومات التي يحتجنها لتشجيعهن على استثمار الفرص المتاحة لهن، إضافة إلى التعرف على احتياجات الطالبات ومواهبهن، بما يضمن تفاعل كافة مكاتب الجامعة وإداراتها المتخصصة لتقديم الخدمات والاستشارات للطالبات.

يذكر أن هذه اللقاءات كانت برعاية من عميدات الكليات ووكيلاتهن وحضور رئيسات الأقسام وأعضاء هيئة التدريس اللاتي رحبن بالطالبات المستجدات وقدمن لهن كلمات توجيهية تحثهن على تقديم صور إيجابية عن ذواتهن، وأسدين لهن النصائح التربوية والأكاديمية المهمة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الجامعة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المواكبة لتطلعات وسياسات التعليم في المملكة، وتوفير بيئة علمية جاذبة ومناسبة للطالبات وإتاحة الفرص لهن للمشاركة في الأنشطة الهادفة التي تصقل شخصياتهن من جميع الجوانب، وتهيئتهن لسوق العمل.