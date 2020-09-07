«منارة نورة» تجمع الطالبات المستجدات افتراضيا

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وفعلت الكليات لقاء «منارة نورة» افتراضيا، بهدف تزويد الطالبات بكافة المعلومات التي يحتجنها لتشجيعهن على استثمار الفرص المتاحة لهن، إضافة إلى التعرف على احتياجات الطالبات ومواهبهن، بما يضمن تفاعل كافة مكاتب الجامعة وإداراتها المتخصصة لتقديم الخدمات والاستشارات للطالبات.
يذكر أن هذه اللقاءات كانت برعاية من عميدات الكليات ووكيلاتهن وحضور رئيسات الأقسام وأعضاء هيئة التدريس اللاتي رحبن بالطالبات المستجدات وقدمن لهن كلمات توجيهية تحثهن على تقديم صور إيجابية عن ذواتهن، وأسدين لهن النصائح التربوية والأكاديمية المهمة.
ويأتي ذلك في إطار جهود الجامعة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المواكبة لتطلعات وسياسات التعليم في المملكة، وتوفير بيئة علمية جاذبة ومناسبة للطالبات وإتاحة الفرص لهن للمشاركة في الأنشطة الهادفة التي تصقل شخصياتهن من جميع الجوانب، وتهيئتهن لسوق العمل.
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