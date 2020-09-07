بدء التسجيل للدورات المهنية بجامعة نجران

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وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور صالح الحارثي أن العمادة بدأت في إطلاق برامجها التدريبية لهذا العام وفق خطط مدروسة ومنهجية لسد احتياجات المجتمع ومؤسساته، وذلك بتوجيهات ومتابعة مستمرة من قبل رئيس الجامعة الدكتور فلاح السبيعي وحرصه على مواصلة الجامعة تكثيف التعاون بما يخدم جميع أفراد المجتمع.
وبين الحارثي أن الدورات التدريبية المهنية في مرحلتها الأولى ستنطلق اعتبارا من العاشر من صفر المقبل، وتستمر كل دورة أربعة أيام، وتستهدف منسوبي التعليم.
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