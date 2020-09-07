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بدء التسجيل للدورات المهنية بجامعة نجران

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة نجران، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، عن بدء التسجيل في الدورات التدريبية المهنية في مرحلتها الأولى، وذلك عبر البوابة الالكترونية.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور صالح الحارثي أن العمادة بدأت في إطلاق برامجها التدريبية لهذا العام وفق خطط مدروسة ومنهجية لسد احتياجات المجتمع ومؤسساته، وذلك بتوجيهات ومتابعة مستمرة من قبل رئيس الجامعة الدكتور فلاح السبيعي وحرصه على مواصلة الجامعة تكثيف التعاون بما يخدم جميع أفراد المجتمع.

وبين الحارثي أن الدورات التدريبية المهنية في مرحلتها الأولى ستنطلق اعتبارا من العاشر من صفر المقبل، وتستمر كل دورة أربعة أيام، وتستهدف منسوبي التعليم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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