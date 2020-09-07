شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل للدورات المهنية بجامعة نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة نجران، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، عن بدء التسجيل في الدورات التدريبية المهنية في مرحلتها الأولى، وذلك عبر البوابة الالكترونية.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور صالح الحارثي أن العمادة بدأت في إطلاق برامجها التدريبية لهذا العام وفق خطط مدروسة ومنهجية لسد احتياجات المجتمع ومؤسساته، وذلك بتوجيهات ومتابعة مستمرة من قبل رئيس الجامعة الدكتور فلاح السبيعي وحرصه على مواصلة الجامعة تكثيف التعاون بما يخدم جميع أفراد المجتمع.

وبين الحارثي أن الدورات التدريبية المهنية في مرحلتها الأولى ستنطلق اعتبارا من العاشر من صفر المقبل، وتستمر كل دورة أربعة أيام، وتستهدف منسوبي التعليم.