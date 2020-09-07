الفيصل يتوج الفائزين بجائزة مكة للتميز اليوم

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وتحرص الجائزة على تأصيل المبادئ الإسلامية، في آداب المهن وإتقان العمل نحو الارتقاء بمستوى الأداء والجودة والتنافس الهادف، وتميز المنتج وتشجيع العمل المتميز والجهد البارز، سواء كان جهد فرد أو مؤسسة، أو كان عملا جماعيا، وفق اللوائح التنظيمية للجائزة ومخرجاتها.
وسيتم إعلان الفائزين في أفرع الجائزة.
إلى ذلك استقبل أمير المنطقة في مكتبه بجدة، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أحمد الوردي.
واستمع الفيصل خلال الاستقبال إلى نبذة عن أعمال النيابة، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة.
كما استقبل في مكتبه بجدة مدير عام معهد الإدارة الدكتور بندر السجان يرافقه مدير عام المعهد بجدة ياسر هوساوي، بمناسبة تعيينهما.
وهنأ الفيصل، السجان، وهوساوي، بمناسبة تعيينهما، سائلا الله لهما التوفيق في مهام عملهما.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإمارة والمعهد لتقديم دورات تدريبية لمنسوبي الإمارة بمختلف مستوياتهم العلمية والوظيفية، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين في المنطقة.
كما استمع إلى إيجاز عن الخدمات التي يقدمها معهد الإدارة في مجالات التدريب والاستشارات وغيرها، إلى جانب شرح عن خطط المعهد المستقبلية المزمع تنفيذها في المنطقة ومحافظاتها.
فروع للجائزة:
- التميز في خدمات الحج والعمرة
- التميز الإداري
- التميز الاقتصادي
- التميز الثقافي
- التميز الاجتماعي
- التميز العمراني
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