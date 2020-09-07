القيادة تعزي البرهان في ضحايا فيضانات السودان

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وقال الملك سلمان «علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات في بلدكم الشقيق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لسيادتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السودان الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية السودان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة، للفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان.
وقال ولي العهد «تلقيت نبأ الفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات في بلدكم الشقيق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لسيادتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».
من جهة ثانية هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك، في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية، بذكرى استقلال بلاده.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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