شكرا لقرائتكم خبر مشعل بن ماجد يثمن جهود مراكز أحياء جدة خلال الجائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أن جمعية مراكز الأحياء أسهمت بإيجاد المودة والتقارب بين السكان وإتاحة فرص متنوعة للتنمية الاجتماعية في ظل عطاء الشباب والشابات المتطوعين خلال جائحة كورونا المستجد والذين كانوا نموذجا مشرفا للإنسان السعودي، مشيدا بمجهود أعضاء اللجنة المتعاونين في أعمال الخير.

واطلع محافظ جدة خلال استقباله في مكتبه أمس، رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بجدة رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية الدكتور سليمان موصلي، وأعضاء اللجنة، على إنجازات الجمعية للعام الماضي، مستمعا لشرح موجز عن مشروع حديقة حي الشاطئ، تحت مساحة تتجاوز 4000 م2 وهي أحد المشاريع النموذجية الجديدة للجمعية، وتتضمن مسجدا وملاعب للأطفال مفتوحة ومغلقة.

وقدم موصلي تقريرا يتضمن أداء الجمعية، وأبرز مبادراتها المنفذة خلال الفترة الماضية ومساهمتها في الجائحة انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية، وذلك من خلال توزيع السلال الغذائية على الأسر المستحقة وتشكيل الفرق التطوعية للمساهمة في مهام واجباتها المختلفة، إضافة للبرامج الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات باستخدام المنصات الالكترونية.