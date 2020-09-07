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سجّل لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 393 من المُقيمين، وسبعة من الوافدين من الخارج أخيرًا؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 20.826 إصابةً.
وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الاثنين)، أنّها أجرت 6.914 فحصًا الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 6.420.
وأضافت أن عدد الوفيات من جرّاء الفيروس ارتفع إلى 200 حالة، بعد تسجيل تسع حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
حصيلة إصابات "كورونا" في لبنان تقفز إلى 2.0826وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-07
سجّل لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 393 من المُقيمين، وسبعة من الوافدين من الخارج أخيرًا؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 20.826 إصابةً.
وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الاثنين)، أنّها أجرت 6.914 فحصًا الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 6.420.
وأضافت أن عدد الوفيات من جرّاء الفيروس ارتفع إلى 200 حالة، بعد تسجيل تسع حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
09:25 PM
تسجيل 400 حالة في 24 يومًا
سجّل لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 393 من المُقيمين، وسبعة من الوافدين من الخارج أخيرًا؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 20.826 إصابةً.
وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الاثنين)، أنّها أجرت 6.914 فحصًا الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 6.420.
وأضافت أن عدد الوفيات من جرّاء الفيروس ارتفع إلى 200 حالة، بعد تسجيل تسع حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
، حصيلة إصابات "كورونا" في لبنان تقفز إلى 2.0826 ،
المصدر : الخليج 365
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