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محمد بن مسعود - الدمام - اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم التي ستقام يوم الجمعة المقبل بين فريقي الساحل وعرعر على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام, فيما ستقام السبت المقبل المباراة النهائية للمسابقة بين فريقي هجر والدرعية على ملعب نادي هجر بمحافظة الاحساء.
يذكر أن الفرق الأربعة تأهلت إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد تصدر هجر المجموعة الأولى برصيد 54 نقطة وحلول الساحل ثانياً برصيد 46 نقطة, فيما تصدر الدرعية المجموعة الثانية برصيد 41 نقطة بفارق نقطة واحدة عن عرعر الذي حل ثانياً.
07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442 09:44 PM
اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم التي ستقام يوم الجمعة المقبل بين فريقي الساحل وعرعر على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام, فيما ستقام السبت المقبل المباراة النهائية للمسابقة بين فريقي هجر والدرعية على ملعب نادي هجر بمحافظة الاحساء.
يذكر أن الفرق الأربعة تأهلت إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد تصدر هجر المجموعة الأولى برصيد 54 نقطة وحلول الساحل ثانياً برصيد 46 نقطة, فيما تصدر الدرعية المجموعة الثانية برصيد 41 نقطة بفارق نقطة واحدة عن عرعر الذي حل ثانياً.
، لتحديد بطل دوري الدرجة الثانية.. هجر يواجه الدرعية يوم السبت المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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