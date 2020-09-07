، "كورونا" يعاود الارتفاع في فرنسا.. ويصيب 4.203 أشخاص جدد ،

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ارتفع من جديد عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض "كوفيد-19" في فرنسا اليوم الاثنين، بالمقارنة مع اليوم السابق، وكذلك عدد حالات الوفاة، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لاحتواء موجة ثانية محتملة من الفيروس.
وبيّنت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في فرنسا ارتفع 4.203 حالات مقارنة بأمس؛ ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 328.980، وفقًا لـ "رويترز".
وأضافت بأن عدد حالات الوفاة ارتفع 25 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصبح 30.726 حالة.
وتحتل فرنسا المركز السابع على مستوى العالم في عدد حالات الوفاة من جراء "كوفيد-19". وتراجع السلطات البيانات بدقة لتحديد الإجراءات الإضافية اللازمة لمساعدة البلاد على التصدي لموجة ثانية متوقعة من الفيروس هذا الشتاء.
"كورونا" يعاود الارتفاع في فرنسا.. ويصيب 4.203 أشخاص جددصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-07
ارتفع من جديد عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض "كوفيد-19" في فرنسا اليوم الاثنين، بالمقارنة مع اليوم السابق، وكذلك عدد حالات الوفاة، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لاحتواء موجة ثانية محتملة من الفيروس.
وبيّنت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في فرنسا ارتفع 4.203 حالات مقارنة بأمس؛ ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 328.980، وفقًا لـ "رويترز".
وأضافت بأن عدد حالات الوفاة ارتفع 25 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصبح 30.726 حالة.
وتحتل فرنسا المركز السابع على مستوى العالم في عدد حالات الوفاة من جراء "كوفيد-19". وتراجع السلطات البيانات بدقة لتحديد الإجراءات الإضافية اللازمة لمساعدة البلاد على التصدي لموجة ثانية متوقعة من الفيروس هذا الشتاء.
07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
09:15 PM
الفيروس سلب الحياة من 25 مريضًا
ارتفع من جديد عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض "كوفيد-19" في فرنسا اليوم الاثنين، بالمقارنة مع اليوم السابق، وكذلك عدد حالات الوفاة، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لاحتواء موجة ثانية محتملة من الفيروس.
وبيّنت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في فرنسا ارتفع 4.203 حالات مقارنة بأمس؛ ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 328.980، وفقًا لـ "رويترز".
وأضافت بأن عدد حالات الوفاة ارتفع 25 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصبح 30.726 حالة.
وتحتل فرنسا المركز السابع على مستوى العالم في عدد حالات الوفاة من جراء "كوفيد-19". وتراجع السلطات البيانات بدقة لتحديد الإجراءات الإضافية اللازمة لمساعدة البلاد على التصدي لموجة ثانية متوقعة من الفيروس هذا الشتاء.
، "كورونا" يعاود الارتفاع في فرنسا.. ويصيب 4.203 أشخاص جدد ،
المصدر : الخليج 365
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