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سجَّل الأردن 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2.478 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم الاثنين أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 6 أردنيين قادمين من الخارج، و61 حالة محلية، سُجلت في عمّان والبلقاء وإربد ومادبا.
وأضافت بأنها سجلت 61 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.805، كما سجلت حالة وفاة واحدة لترتفع حالات الوفاة إلى 17 حالة.
67 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأردنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-07
سجَّل الأردن 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2.478 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم الاثنين أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 6 أردنيين قادمين من الخارج، و61 حالة محلية، سُجلت في عمّان والبلقاء وإربد ومادبا.
وأضافت بأنها سجلت 61 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.805، كما سجلت حالة وفاة واحدة لترتفع حالات الوفاة إلى 17 حالة.
07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
09:13 PM
إجمالي المرضى بلغ 2478
سجَّل الأردن 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2.478 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم الاثنين أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 6 أردنيين قادمين من الخارج، و61 حالة محلية، سُجلت في عمّان والبلقاء وإربد ومادبا.
وأضافت بأنها سجلت 61 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.805، كما سجلت حالة وفاة واحدة لترتفع حالات الوفاة إلى 17 حالة.
، 67 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأردن ،
المصدر : الخليج 365
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