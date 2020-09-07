شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية .. القبض على شاب أساء للعسكريات في فيديو "تيك توك" والان مع التفاصيل

الإثنين 7 سبتمبر 2020 أفاد موقع سبق الإخباري السعودي، أن الجهات الأمنية قبضت على شاب؛ تم تداول فيديو يظهر فيه وهو يسيء للفتيات ساخرًا من دخولهن المجال العسكري.

Advertisements وبحسب الموقع فإن الجهات الأمنية أحالت الشاب للجهة المختصة لإكمال اللازم حياله. والفيديو تم تصويره في برنامج "تيك توك"، وتم تداوله

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