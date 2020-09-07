السعودية | “الطيران المدني”: سلامة الطائرة وكفاءة أدائها شرط أساسي لإصدار شهادة صلاحية الطيران

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تحصل كل طائرة مستخدمة في الملاحة الدولية على شهادة صلاحية الطيران Certificate of Airworthiness صادرة أو معتمدة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بعد التأكد من سلامة الطائرة وصلاحيتها للطيران، وهو ما تنص عليه المادة الحادية والثلاثون من اتفاقية الطيران المدني الدولي المعروفة بـ(اتفاقية شيكاغو)، والإجراءات المتبعة حالياً لدى الهيئة العامة للطيران المدني لإصدار شهادة صلاحية الطيران متوافقة مع القواعد والتوصيات الدولية الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي ICAO المذكورة في الملحقين السادس والثامن لاتفاقية شيكاغو، بما في ذلك الشكل المطلوب للشهادة.

وتُعرف شهادة صلاحية الطيران بأنها “وثيقة تصدرها الهيئة لدولة تسجيل الطائرة تعتمد فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال مدة زمنية معينة بشرط أن يلتزم المشغل باتباع الشروط الواردة فيها”.

وتقوم الهيئة العامة للطيران المدني من منطلق رسالتها في تحقيق أجواء آمنة وفق أدق معايير السلامة العالمية بالتفتيش المستمر على الطائرات المدنية في المطارات السعودية، إضافة إلى القيام بحملات رقابة تفتيشية مجدولة وغير مجدولة على المشغلين الجويين للتأكد من استيفائهم لمتطلبات استمرارية صلاحية الطيران، وبما يضمن تطبيق برنامج صيانة وتشغيل الطائرات حسب أعلى المعايير الدولية، ويساعد في رفع جاهزية الطائرة للتشغيل.

وتتم إجراءات إصدار شهادة صلاحية الطيران حسب الدليل الإرشادي الصادر من الهيئة، وتصنف إلى نوعين: (شهادة صلاحية الطيران القياسية Standard Certificate of Airworthiness، وشهادة صلاحية الطيران الخاصة Special Certificate of Airworthiness)، كما يشترط في شهادة صلاحية الطيران القياسية أن تكون الطائرة حاصلة على شهادة طراز Type certificate معتمدة حسب الجزء رقم 21 من اللوائح التنظيمية للهيئة، وأن تكون الطائرة مطابقة للتصميم المعتمد وفي حالة تسمح للتشغيل الآمن، وأن تكون التعديلات الرئيسية على تصميم الطائرة تمت حسب شهادة طراز إضافية Supplemental Type Certificate (STC) صادرة من الهيئة أو بناء على اعتمادات هندسية مقبولة من الهيئة حسب الدليل الإرشادي AC 021-03، بالإضافة إلى الامتثال لجميع توجيهات الصلاحية للطيران Airworthiness Directives الصادرة على طراز الطائرة، والامتثال لمتطلبات صلاحية الطيران الإضافية المطلوبة حسب طبيعة التشغيل Additional Airworthiness requirements، وعلى أن تكون الطائرة مجهزة بالحد الأدنى للأجهزة والمعدات المطلوبة حسب طبيعة التشغيل.

وتقوم الهيئة العامة للطيران المدني بالكثير من الإجراءات الفنية قبل إصدار شهادة صلاحية الطيران، حيث يقسّم العمل إلى أربعة مراحل، تنطلق من المراجعة المكتبية كمرحلة أولى، وتبدأ بتسلم طلب إصدار أو تجديد شهادة صلاحية الطيران مقدم من المشغل الجوي عن طريق الخدمات الإلكترونية بموقع هيئة الطيران المدني على الشبكة العنكبوتية، حيث تتم مراجعة الطلب من قبل المختصين بالإدارة العامة لصلاحية الطيران التابعة لقطاع معايير الطيران في الهيئة، حيث يقوم مفتش صلاحية الطيران Airworthiness Inspector بمراجعة بيانات فنية متعلقة بالطائرة لعمل تقييم فني حول تاريخ الطائرة وحالتها الراهنة ومعداتها وما خضعت له من تعديلات على التصميم وإصلاحات رئيسية، وطرق الامتثال لتعليمات استمرارية صلاحية الطيران Continuing Airworthiness ، ليتم بعد ذلك التنسيق مع المشغل الجوي لتحديد موعد ومكان التفتيش.