شكرا لقرائتكم الرياض.. منع الحفر في الشوارع قبل مرور 5 أعوام من السفلتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-07 الرياض.. منع الحفر في الشوارع قبل مرور 5 أعوام من السفلتة بهدف الحفاظ على جودة طرقات العاصمة متابعات الخليج 365 - الرياض أصدرت أمانة منطقة الرياض تنظيمات جديدة لحفريات الطرق داخل المدينة، مؤكدةً أنه يمنع الحفر قبل مرور 5 أعوام من سفلتة الشوارع. Advertisements ويأتي ذلك بحسب ما ذكرت أمانة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين؛ بهدف الحفاظ على جودة طرقات العاصمة. ويمكن الاطلاع على التنظيمات الجديدة لحفريات الطرق داخل المدينة عبر الرابط التالي: هنا.



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