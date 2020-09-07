3 سعوديين على قائمة فوربس للمبدعين تحت الـ 30 عامًا

2020-09-07

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أصدرت قائمة فوربس تقريرها لرواد الأعمال والمبدعين الشباب الأقل من 30 عامًا في الشرق الأوسط 30Under 30، آخذة في الاعتبار معايير عديدة تشمل مدى رسوخ المؤسسين، وقابليتهم للتوسع والجدوى التجارية للمشروع، ومدى التزامهم بأن يكونوا قوة للخير والاستدامة في العالم.

وقالت فوربس: نحن نبحث عن المبتكرين الذين يجلبون مفاهيم جديدة إلى الشرق الأوسط أو تسريع استخدام التقنيات الجديدة.

وتعترف هذه القائمة بمجموعة مختارة من العقول الشابة الأكثر إثارة للإعجاب والإنجاز في العالم العربي، حيث قام بعضهم بالفعل ببناء وتوسيع نطاق أعمال بملايين الدولارات أو الحصول على براءات اختراع لتكنولوجيا متطورة، أو أحدثوا فرقًا كبيرًا في حياة الأشخاص الآخرين.

وتضم القائمة 30 شابًا تحت سن الـ 30 عامًا، وقد جاء فيها 3 سعوديين وهم: خالد الشثري، وسعيد الزهراني، وريما الجفالي.

1- خالد الشثري

دخل الشثري، 28 عامًا، قائمة فوربس في فئة الصناعة، بمؤسسته نورابك ومنصب العضو المنتدب، ويعمل في مجال الشحن وتمتلك الشركة أسطولًا يمتد لنحو 400 سفينة، وقد بدأ برأس مال بـ 133 ألف دولار، وحقق مبيعات بقيمة 22 مليون دولار في عام 2019.

Advertisements

2- سعيد الزهراني

دخل الزهراني، 26 عامًا، القائمة في فئة الصناعة، بمؤسسته برق للطيران، ومنصب الرئيس التنفيذي، وقد طورت شركته الجيل التالي من مركبات النقل الجوي في المناطق الحضرية والمركبات الجوية دون طيار.

وكان الزهراني أول مواطن سعودي يتخصص في أنظمة الطائرات دون طيار في الولايات المتحدة حيث عمل هناك أيضًا كباحث زائر، وهو حاصل على العديد من براءات الاختراع المتعلقة بمجال عمله، وقد فازت الشركة بالمركز الثالث في تحدي الابتكار في جيتكس لنجوم المستقبل التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء في 2018.

3- ريما الجفالي في قائمة فوربس

دخلت الجفالي، 27 عامًا، في فئة الرياضة والترفيه، وهي أول سائقة سيارات سباق سعودية تشارك في منافسة فئة الفورمولا 4، وهي أيضًا أول امرأة سعودية تتنافس في مسابقة سباقات دولية في المملكة.

ذات صلة :

شارك الخبر







