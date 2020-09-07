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2020-09-07 سحب رعدية غدًا ورفحاء تسجل 45 مئوية متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء. Advertisements وتوقعت الأرصاد استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ونجران وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما توقعت الأرصاد ارتفاع الرطوبة على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية. وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، تسجل رفحاء أعلى درجة حرارة بـ45 مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة في المملكة بـ18 مئوية.



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